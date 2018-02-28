Kırklareli’nde engelliler için el sanatları kursu

Kırklareli Engelliler Umut Spor Kulübü ve Derneği (KEUSD) tarafından, engelliler için el sanatları kursu açıldı.

Kırklareli Engelliler Umut Derneği çalışmalarıyla 12 zihinsel engelli 4 tane down sendromlu çocuğa eğitim vermek amacıyla el sanatları kursu açıldı.

Hem sosyalleştirmek hem de kaynaştırmak adına okullardan faydalanamayan, evde yalnız oturan çocuklara yeni bir pencere açmak için el sanatları kursunu açtıklarını ifade eden Kırklareli Engelliler Umut Derneği Başkanı Nihal Bircan, "Kırklareli Engelliler Umut Derneği olarak 12 tane zihinsel engelli 4 tane down sendromlu çocuğumuza el sanatları kursu açılmıştır. Halk eğitim üzerinden öğretmenliğini kendim yapacağım. Hem sosyalleştirme adına hem kaynaştırma adına okuldan faydalanamayan evde yalnız oturan çocuklarımızı hayata kazandırmak için bu tür kurslar düzenlemeyi planladık" dedi.

El Sanatları kursunun sonunda yapılan çalışmalar festivallerde sergilenecek

Amaçlarının yaptıkları ürünleri sergilemek olduğunu ifade eden Başkan Bircan, "Birçok çocuğumuz Üsküp’ten Kızılcıkdere’den Kavaklı’dan kursumuza geliyor. Bu konuda belediye başkanlarımız çok yardımcı oldular. Hem servis konularında hem de maddi anlamda derneğimize yardımcı olmaya çalıştılar. Amacımız yaptığımız ürünleri sergilemek çocuklarımızı sosyalleştirmek çocuklarımızın da bizler gibi kendilerinin de bir şeyler başarabildiğini görebilmesini sağlamaktır. El Sanatları kursumuz sabah 10.00’da başlayıp 16.00’ da sona eriyor. Kursumuz 8 saat olup 2 saat ara olarak değerlendireceğiz. Bu faaliyetlerimizin yanı sıra günde 1 saat halk oyunları çalışmamız olacak. Hafta sonu Cumartesi günüde gençlik merkezinde bir çalışma gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz ki bir ekibimiz var onunla ilgili konser görüşmeleri yapıyoruz. Bu yıl yurt dışı düşünüyoruz" dedi.