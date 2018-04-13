HABER

Kırklareli'nde FETÖ'nün darbe girişimi davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 19:15 | Son Güncelleme

Mahkeme heyeti, eski 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan, yarbay Latif Çiçek ile binbaşı Servet Arslan'a ağırlaştırılmış müebbet, 7 sanığa müebbet, 2 sanığa çeşitli oranlarda hapis cezası verdi

KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı kışladan, zırhlı askeri araçlarla İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan ve vatandaşlar tarafından otoyol girişinde durdurulan, 11'i tutuklu 28 sanığın yargılandığı davada, TSK'den ihraç edilen 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan, yarbay Latif Çiçek ile binbaşı Servet Arslan ağırlaştırılmış müebbet, 7 sanık müebbet, 2 sanık çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

Halk Eğitimi Merkezi'nde oluşturulan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Cemalettin Doğan'ın da aralarında olduğu 11 tutuklu ile 5 tutuksuz sanık hazır bulundu.

Duruşmayı Başbakanlık avukatı Halit Çokan, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya da takip etti.

Mahkeme Başkanı İzzet Koçer, sanıklar hakkındaki kararı açıkladı.

Sanıklar Doğan, Çiçek ve Arslan'a "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, aynı suçtan Mehmet Daloğlu, Özcan Şahanoğlu, Barış Vardar, Fatih Çelebi, Ejder Akdemir, Hasan Hüseyin Güneş ve Zeynullah Bulundu'ya müebbet hapis cezası verildi.

Sanıklar Bahadır Durmaz, Rıza Yıldız, Murat Baydur, Kader Kalkıncı, İsmet Karakaya, Tuğrul Yılmaz, Osman Gökyar, Murat Boran, Mustafa Kuş, Azim Çıbuk, İsmail Tunç, İlker Yüce, Muzaffer Aytoğan, Arif Burak Demirelli'ye "hata hükümlerinden yararlandırılarak" ceza verilmesine yer olmadığına hükmeden mahkeme, tutuklu sanık Baydur, Karakaya ve Demirelli'nin tahliyesini karara bağladı.

Tutuklu sanık Kemal Saatçi "Anayasayı ihlale yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay, tutuksuz sanık Şener Balıkçıoğlu da aynı suçtan 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, tutuksuz sanık Engin Çoban'ın beraatına, tutuksuz sanık Serhat Kukul'un dosyasının da tefrik edilmesine karar verdi.

Sanıklar Balıkçıoğlu, Vardar ile Bulundu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Duruşmanın ardından, geniş güvenlik önlemleri altında cezaevi ring araçlarına bindirilen sanıklardan biri basın mensuplarına tepki gösterdi.

La Casa De Papel kavgası büyüyor! Sözcü yazarına yanıt verdiLa Casa De Papel kavgası büyüyor! Sözcü yazarına yanıt verdi
Akar'ın korumasının bilgisayarında not bulundu!Akar'ın korumasının bilgisayarında not bulundu!
Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe Terör örgütü

En Çok Okunan Haberler

Hollanda'da Suriye kararı

Hollanda'da Suriye kararı

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

'ABD ile Rusya krizi Erdoğan ve Putin'i birbirine yaklaştırdı

'ABD ile Rusya krizi Erdoğan ve Putin'i birbirine yaklaştırdı

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İlginizi Çekebilir

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası skandalı ortaya çıkardı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası skandalı ortaya çıkardı

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çetin Doğan'dan ilk sözler

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çetin Doğan'dan ilk sözler

AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

28 Şubat davasında karar verildi! 68 beraat, 21 müebbet

28 Şubat davasında karar verildi! 68 beraat, 21 müebbet

İstanbul Boğazı'na sis çöktü! Meteoroloji uyardı, yüzlerce gemi bekliyor

İstanbul Boğazı'na sis çöktü! Meteoroloji uyardı, yüzlerce gemi bekliyor

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

Kartal ve Kadıköy hattındaki minibüs kahyalarından akılalmaz vurgun

Kartal ve Kadıköy hattındaki minibüs kahyalarından akılalmaz vurgun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.