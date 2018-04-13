Kırklareli'nde FETÖ'nün darbe girişimi davasında karar

KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı kışladan, zırhlı askeri araçlarla İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan ve vatandaşlar tarafından otoyol girişinde durdurulan, 11'i tutuklu 28 sanığın yargılandığı davada, TSK'den ihraç edilen 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan, yarbay Latif Çiçek ile binbaşı Servet Arslan ağırlaştırılmış müebbet, 7 sanık müebbet, 2 sanık çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

Halk Eğitimi Merkezi'nde oluşturulan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Cemalettin Doğan'ın da aralarında olduğu 11 tutuklu ile 5 tutuksuz sanık hazır bulundu.

Duruşmayı Başbakanlık avukatı Halit Çokan, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya da takip etti.

Mahkeme Başkanı İzzet Koçer, sanıklar hakkındaki kararı açıkladı.

Sanıklar Doğan, Çiçek ve Arslan'a "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, aynı suçtan Mehmet Daloğlu, Özcan Şahanoğlu, Barış Vardar, Fatih Çelebi, Ejder Akdemir, Hasan Hüseyin Güneş ve Zeynullah Bulundu'ya müebbet hapis cezası verildi.