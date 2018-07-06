Kırklareli'nde hayvan hırsızlığı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen hayvan hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarhisar ilçesine bağlı Hacıfaklı ve Yenice köylerindeki hayvan hırsızlığı olaylarına karışan şüphelileri yakalamaya yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, Güney Afrika uyruklu R.H.M, A.S, G.İ, A.O, A.A.S ve E.O gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve Yenice köyünde K.U'ya ait ağıldan 16 küçükbaş, H.E'ye ait ağıldan 14 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvan çaldığı tespit edilen R.H.M, A.S, G.İ, A.O ve A.A.S tutuklandı, E.O, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

