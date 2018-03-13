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Kırklareli'nde iki öğrenci servisi çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 09:06 | Son Güncelleme

Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde iki öğrenci servisinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Kavşağı'nda iki öğrenci servisi çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaza Kırklareli yaralı

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