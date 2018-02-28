Kırklareli'nde kar yağışı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olan 31 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolu ile Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yer yer 1 metreyi geçti.

Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde ise birçok araç yolda kaldı. Bazı sürücüler ise araçlarına zincir takmak için yoğun çaba sarf etti.

Karayolları ekipleri de kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor.

- Karla mücadele çalışmaları havadan görüntülendi

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Bilal Kuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle 31 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdürüldüğünü aktaran Kuşoğlu, dün açtıkları birçok köy yolunun yeniden ulaşıma kapandığını anlattı.

Şükrüpaşa köyünde ekiplerin karla mücadele çalışmalarını AA ekibi havadan görüntüledi.

Uzun uğraşlar sonucu açılan köy yolu, köylüleri sevindirdi.

Şükrüpaşa köyünde yaşayan Recep Büyükkarış, kar yağışı nedeniyle köy yolunun iki gündür kapalı olduğunu bildirdi.