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Kırklareli'nde kedinin bacağının kesildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 11:24 | Son Güncelleme

Babaeski Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Hafize Türkcan: - "Yavru kedinin bacağı, başka bir hayvan tarafından ısırılmış ve kedi, tedavi altına alınmıştır"

KIRKLARELİ (AA) - Babaeski Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Hafize Türkcan, bazı gazetelerde çıkan "Babaeski'de vahşet", "Kedinin bacağı kesilmiş", "Kırklareli'nde ayağı koparılmış yavru kedi bulundu" gibi haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Yavru kedinin bacağı, başka bir hayvan tarafından ısırılmış ve kedi, tedavi altına alınmıştır." dedi.

Türkcan, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, yavru kedinin belediye personeli Ahmet Kılıç tarafından derneğe getirildiğini söyledi.

Kedinin bir veterinere götürülerek hemen tedavi altına alındığını belirten Türkcan, veterinerin, kopan bacağın hiçbir şekilde kesilme olmadığını muhtemelen başka bir hayvan tarafından ısırılarak koparıldığını söylediğini anlattı.

Türkcan, "Çünkü bu kedi çok küçük daha 1 haftalık ve diş izleri de var. Eğer kesilmiş olsaydı düz bir kesik olurdu. Bazı gazetelerde çıkan 'Babaeski'de vahşet', 'Kedinin bacağı kesilmiş', 'Kırklareli'nde ayağı koparılmış yavru kedi bulundu' gibi haberler gerçeği yansıtmamakta. Yavru kedinin bacağı, başka bir hayvan tarafından ısırılmış ve kedi, tedavi altına alınmıştır. Konuyla ilgili hiçbir şekilde yazıldığı gibi bir açıklama yapmadık. Hatta o gazeteciye haberi kesinlikle yapmamasını söyledik. Çünkü öyle bir şey yoktu.'' diye konuştu.

- "Suç duyurusunda bulunduk"

Kediyi bulan dernek üyesi Ahmet Kılıç ise kedinin bacağının kesinlikle kesik olmadığını belirterek, bazı basın kuruluşlarının olmayan bir durumu olmuş gibi gösterdiklerini ifade etti.

Yalan yanlış haber ile Babaeski halkının lekelendiğini savunan Kılıç, "Biz kediyi bulduğumuzda muhabir arkadaşı aradık, kediye sahip çıktığımızı söyledik. O da bize 'Bu haber bu şekilde dikkati çekmez, 'Babaeski'de vahşet, şeklinde yazalım.' dedi. Biz de kendisine bu şekilde haber yapmamasını rica ettik ancak yine bizim ağzımızdan kafasına göre cümleler yazmış. Biz gazeteye çıktığında gördük." ifadelerini kullandı.

Kılıç, haberi yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

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