Kırklareli'nde oy pusulasının fotoğrafını çeken 4 kişi hakkında işlem

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullandığı oy pusulasının fotoğrafını cep telefonuyla çektiği gerekçesiyle 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Kırklareli merkez, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde sandıklarda oylarını kullanan 4 kişi kabinde oy pusulalarının fotoğrafını çekerken sandık görevlilerince fark edildi.
Görevlilerin ihbarı üzerine şahısların cep telefonlarında oy pusulalarının fotoğrafını tespit eden polis ekipleri konuyla ilgili tutanak tuttu.
Oy pusulasının fotoğrafını çektiği iddia edilen dört kişi hakkında işlem başlatıldı.
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