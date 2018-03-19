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Kırklareli'nde sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 19:16 | Son Güncelleme

Babaeski ilçesinde sağanağın etkisiyle taşan dere, çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınlarına neden oldu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde etkili olan sağanak, çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınlarına yol açtı.

Bölgede 2 gündür etkili olan sağanak yüzünden Şeytan Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sağanak nedeniyle Atatürk Mahallesi'ndeki birçok ev ve iş yerini su bastı.

Su birikintileri sebebiyle araçlar yolda kalırken, bazı vatandaşlar da evlerinden çıkamadı. Belediye ekipleri, iş makineleri yardımıyla vatandaşları evlerinden tahliye etti.

Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürürken, sağanak zaman zaman etkisini arttırıyor.

Sağanağın, 23 Mart Cuma gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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