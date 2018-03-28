Kırklareli'nde sağanak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte zaman zaman etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Bazı vatandaşlar şemsiye, çanta ve poşetlerle yağıştan korunmaya çalışırken bazıları da otobüs duraklarına sığındı.
Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, yağışın yarına kadar etkili olması bekleniyor.
Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Pehlivanköy ilçesinde bazı bölgelerde yatağından çıkan Ergene Nehri etrafa yayıldı.
Karayolları ve Devlet Su İşleri ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Demirköy ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle Yol Bitti Komutanım mevkisinde toprak kayması meydana geldi.
Yola düşen toprak ve taş parçaları nedeniyle bölgeye ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Meriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kayboldu
Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek
Son dakika! Rusya'dan çok sert açıklama! 'Rus vatandaşlarına cinayet girişimi...'
Kim Jong Un'un Çin ziyareti sonrası Trump'tan ilk yorum: Dört gözle bekliyor
GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!
Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız
Fazla 'müstehcen' bulundu, film çekmesi yasaklandı
Huawei P20 Pro; 3 kameralı ilk telefon
Oraya gitmeden önce bir kez daha düşünün
Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın
Okuyucu Yorumları 0 yorum