Kırklareli'nde sağanak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte zaman zaman etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Bazı vatandaşlar şemsiye, çanta ve poşetlerle yağıştan korunmaya çalışırken bazıları da otobüs duraklarına sığındı.

Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, yağışın yarına kadar etkili olması bekleniyor.

Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Pehlivanköy ilçesinde bazı bölgelerde yatağından çıkan Ergene Nehri etrafa yayıldı.

Karayolları ve Devlet Su İşleri ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Demirköy ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle Yol Bitti Komutanım mevkisinde toprak kayması meydana geldi.

Yola düşen toprak ve taş parçaları nedeniyle bölgeye ulaşım tek şeritten sağlanıyor.