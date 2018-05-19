Kırklareli'nde sağanak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları da otobüs duraklarına sığındı.

Yağmur nedeniyle trafik akışında da aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri su baskınlarına karşı cadde ve sokaklardaki rögar kapaklarını temizliyor.

Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü şehirde, yağışın yarına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

