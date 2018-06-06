Kırklareli'nde sağanak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların bazıları otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerine sığınırken, bazıları da şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.
Yağmur nedeniyle trafikte de aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri su baskınlarına karşı cadde ve sokaklardaki rögar kapaklarını temizliyor.
Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü şehirde, yağışın gece boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Yağış Lüleburgaz ve Babaeski ilçesinde de etkisini sürdürüyor.
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