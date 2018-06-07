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Kırklareli'nde sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 16:49 | Son Güncelleme

Kentte 3 gündür zaman zaman etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiliyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Zaman zaman etkili olan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmaktan otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altına sığınarak korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle ise Bademlik ve Karakaş mahallerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sebebiyle de trafikte aksamalar yaşandı.

Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklardaki mazgal kapaklarını açarak biriken suları tahliye etmeye çalışıyor.

Hava sıcaklığının 20 derece olduğu kentte, yağışın gün boyu sürmesinin beklendiğini bildirildi.

Yaklaşık 30 dakikada metrekareye 16 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
sağanak vatandaş yaşam

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