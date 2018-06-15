KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altına sığınırken, bazıları da şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Ramazan Bayramı dolasıyla kent mezarlığında kabir ziyaretleri yapan vatandaşlar da ağaçların altına sığınarak yağıştan korundu.

Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü şehirde yağışın hafta başına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

