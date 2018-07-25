Kırklareli'nde sağanak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde iki gündür devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte dün başlayan ve bugün de devam eden sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Hazırlıksız yakalanan vatandaşların şemsiye, poşet ve karton kutularla yağmurdan korunmaya çalıştığı gözlendi.
Kente kurulan halk pazarında alışveriş yaparken yağışa yakalanan vatandaşlar ve esnaf ise pazar tezgahlarının altında yağmurdan korunmaya çalıştı.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte sağanağın hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.
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