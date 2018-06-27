Kırklareli'nde şiddetli yağış

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde iki gündür devam eden yağış, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Şiddetli yağış nedeniyle Karakaş, İstasyon ve Karacaibrahim mahallelerindeki bazı caddelerde su birikintileri oluştu.
Yağış nedeniyle zaman zaman trafik aksarken, sabah saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, sağanak nedeniyle su biriken cadde ve sokaklarda incelemelerde bulundu.
Kesimoğlu, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk karşısında "110" ile "153" hatlarından bilgi vermelerini istedi.
Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 17 derece olduğu kentte, yağışın hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.
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