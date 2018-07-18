Kırklareli'nde şiddetli yağış

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde aniden bastıran yağış, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte etkili olan yağış nedeniyle kısa sürede sokaklarda ve caddelerde su birikintileri oluştu. Su birikintileri ve yağış, zaman zaman trafikte aksamalara neden oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altına sığınırken, bazıları da çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Öte yandan, kentte kurulan halk pazarındaki esnaf da yağıştan olumsuz etkilendi.

Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte yağışın hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

