Kırklareli'nde silahlı yaralama

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Sivriler Köyü muhtarı Dursun Saykın silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunduğu iddia edilen muhtar Saykın ile M.C. köy meydanında karşılaştı.
Aralarında çıkan sözlü tartışma sonrası M.C. yanında bulundurduğu silah ile Saykın'a ateş etti.
Yaralanan Saykın, ambulans ile götürüldüğü Lüleburgaz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Saykın'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan olay yerinden kaçan M.C'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
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