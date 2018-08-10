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Kırklareli'nde, teyzesini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 09:59 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde, teyzesini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, teyzesini bıçak ve kazma ile öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Teyzesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Önder U. (20), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Önder U, geniş güvenlik önlemleri altında adliye binasından çıkarılarak cezaevine götürüldü.

- Olay

Kavaklı beldesinde dün, Önder U. ile teyzesi Nuriye Yasak arasında çıkan tartışma sırasında, zanlı bıçak ve kazma ile teyzesini öldürmüştü.

Olay sonrası jandarma ekiplerini arayan Önder U, teyzesini öldürdüğü söylemiş, olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Yasak'ın cesedi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmiş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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