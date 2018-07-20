Kırklareli'nde trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, karıştığı hasarlı kaza sonrasında, durum tespiti için otobüsten inen sürücü, yoldan geçen kamyonun çarpması sonucu öldü.

Alınan bilgiye göre, Dinçer Dağ idaresindeki 39 FB 0993 plakalı yolcu otobüsü, Lüleburgaz ilçesinde TEM Otoyolu'nun 5. kilometresinde plakası henüz tespit edilemeyen yabancı plakalı otomobil ile maddi hasarlı trafik kazasına karıştı.

Otomobilin olay yerinden uzaklaşmasının ardından otobüsten inen sürücü Dağ ile yedek şoför Cengiz Karaaşlan'a, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen kamyon çarptı.

Dağ, olay yerinde hayatını kaybederken, yedek sürücü Karaaşlan, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Sürücü Dağ'ın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olaya karışan kamyon ve otomobil sürücüsün yakalanması için soruşturma başlatıldı.

