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Kırklareli'nde trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 09:21 | Son Güncelleme

Karıştığı hasarlı kaza sonrasında aracının durumuna bakmak isteyen sürücü, yoldan geçen kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, karıştığı hasarlı kaza sonrasında, durum tespiti için otobüsten inen sürücü, yoldan geçen kamyonun çarpması sonucu öldü.

Alınan bilgiye göre, Dinçer Dağ idaresindeki 39 FB 0993 plakalı yolcu otobüsü, Lüleburgaz ilçesinde TEM Otoyolu'nun 5. kilometresinde plakası henüz tespit edilemeyen yabancı plakalı otomobil ile maddi hasarlı trafik kazasına karıştı.

Otomobilin olay yerinden uzaklaşmasının ardından otobüsten inen sürücü Dağ ile yedek şoför Cengiz Karaaşlan'a, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen kamyon çarptı.

Dağ, olay yerinde hayatını kaybederken, yedek sürücü Karaaşlan, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Sürücü Dağ'ın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olaya karışan kamyon ve otomobil sürücüsün yakalanması için soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kamyon Kaza trafik

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