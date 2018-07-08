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Kırklareli'nde trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 19:11 | Son Güncelleme

Yolun karşısına geçmek isterken otobüsün çarptığı genç hayatını kaybetti

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yolcu otobüsünün çarptığı genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye, Pınar Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda Yaşar O. (52) yönetimindeki 35 GA 6531 plakalı yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Veysi Toprak'a (20) çarptı.

Toprak, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Toprak, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Otobüs sürücüsü Yaşar O. ise gözaltına alındı.

Öte yandan, hastane önünde beklerken Toprak'ın öldüğü haberini alan bazı yakınları, sinir krizi geçirerek fenalaştı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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112 Acil Sağlık hastane OTOBÜS ölü

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