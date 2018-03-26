Kırklareli'nde yıldırım düşen ev yandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi Küme Evler mevkisinde bir evin çatısına yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Ev sahibi Ercan Bakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıldırım düşmesi sonucu evlerinde yangın çıktığını söyledi.
Zor durumda kaldıklarını belirten Bakır, yıldırım düştüğünde evde olmadıklarını kaydetti.
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