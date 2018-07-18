Kırklareli'nde yıldırım isabet eden turistin ölmesi

EDİRNE (AA) - Kırklareli'nde yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybeden turistin cesedi, otopsi yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna getirilirken, olayda yaralanan yol arkadaşı morg önünde bekledi.
Dün bisikletleriyle seyir halindeyken yıldırım çarpması sonucu Alman uyruklu Födisch Maximilian (27) hayatını kaybetmiş, Fransa uyruklu Arnaud Guillaume Bruyas da yaralanmıştı.
Bruyas, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Alman uyruklu Maximilian'ın cesedi ise otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna getirildi.
Bruyas, hastane morgu önüne gelerek yol arkadaşı Maximilian'ın otopsisinin tamamlanmasını bekliyor. Otopsinin ardından cenazenin, turistin Almanya'dan gelen ailesine teslim edileceği belirtildi.
İki ay önce Almanya'dan bisikletle yola çıkan turistin, Türkiye ziyareti sonrası Gürcistan ve Rusyayı ziyaret etmeyi planladıkları öğrenildi.
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