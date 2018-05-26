Kırklareli'ndeki cinayet

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir restoranda 2 kardeşin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 gün önce bir restoranda çıkan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla, Hacı Emin Koca, Ergün T, Yunus Öztel ve Sami Öztel'i gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hacı Emin Koca, Yunus Öztel ve Sami Öztel tutuklanırken, Ergün T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki kardeşe silahla ateş ettiği iddia edilen Seyfullah Ö'nün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

