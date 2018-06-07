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Kırklareli'ndeki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 11:37 | Son Güncelleme

Babaeski ilçesinde eşini silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlının, olay yerine İstanbul'dan silahla zoruyla gasp ettiği otomobille geldiği belirlendi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde eşini silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlının, olay yerine İstanbul'dan silahla zoruyla gasp ettiği otomobille geldiği tespit edildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki gün önce Alpullu beldesinde boşanmak üzere olduğu eşi Zerrin Üçücü'yü (26), silahla öldürdüğü iddiasıyla Cüneyt Üçücü'nün (28) yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmada, Üçücü'nün olay günü ilçeye, İstanbul'da silah zoruyla bir otomobili gasp ederek geldiğini belirledi.

Üçücü'nün, eşine silahla 3 el ateş ederek öldürmesinin ardından aynı otomobil ile bölgeden uzaklaştığı belirlendi.

Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
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