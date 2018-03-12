Kırklareli'ndeki FETÖ darbe girişimi davası

KIRKLARELİ (AA) - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, destek amacıyla İstanbul'a gitmek için 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 8 tutuklu eski askeri personelin yargılandığı davaya devam edildi.

TSK'dan ihraç edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'ın da aralarında bulunduğu 8 tutuklu sanık, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı İbrahim Topaldemir, esasa ilişkin mütalaa verdi.

Topaldemir mütalaasında, sanıklar Bekir Koçak, Mehmet Emin Omur, İlker Birel, Dahi İbrahim Bilgiçataç, Gökhan Bayniş, Murat Erdoğan, Efendi Haspolat ve Şeref Taş'ın eylemlerine uyan, ''Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Duruşma, mütalaanın okunmasının ardından yarına ertelendi.