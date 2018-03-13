Kırklareli'ndeki FETÖ darbe girişimi davası

KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, destek amacıyla İstanbul'a gitmek için 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan tutuklu 8 eski askeri personelin yargılanmasına devam edildi.
TSK'dan ihraç edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'ın da aralarında bulunduğu 8 tutuklu sanık, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hazır bulundu.
Duruşmada Koçak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık, Cumhuriyet Savcısı İbrahim Topaldemir'in mahkemeye sunduğu esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yaptı.
Sanıklardan TSK'den ihraç edilen üsteğmen Gökhan Bayniş, savunmasında daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirtti.
Darbe girişiminin yaşandığı gece Şehit Haydar Süner Kışlası'nda nöbetçi amir olarak görevli olduğunu belirten Bayniş, 15 Temmuz gecesi saat 22.30 sıralarına kadar hiçbir askeri hareketlilik olmadığını savundu.
Mahkeme heyeti, 6 sanığın savunmasının ardından duruşmayı yarına erteledi.
İran'da düşen uçakla ilgili yeni gelişme: Pilot heyecanlı bir ses tonuyla alçalmak istedi
Başbakan Yıldırım'ın gündeminde uçak kazası vardı! O yorumlara ateş püskürdü!
'Türkiye totaliter İslamcı diktatörlük' diyen ABD'nin yeni dışişleri bakanı Mike Pompeo hangi görüşleri savunuyor?
CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!
ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden aldı
Zaman yolcusu gelecekten gelen fotoğraftan sonra şimdi de sayısal loto sırrı paylaştı
Tecavüz etti, gözlerini çıkarıp genital bölgesini yedi!
Yaptırdığı muska işe yaramayınca çıldırdı! Bursa'da baltalı dehşet!
Erdoğan’ın konvoyunu görünce heyecandan kaza yaptı
Cinsel içerikli sitelerle ilgili flaş gelişme: Artık çok zor!
Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı
Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum