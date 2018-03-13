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Kırklareli'ndeki FETÖ darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 19:32 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında destek amacıyla İstanbul'a gitmek için 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan tutuklu 8 eski askeri personelin yargılanmasına devam edildi

KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, destek amacıyla İstanbul'a gitmek için 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan tutuklu 8 eski askeri personelin yargılanmasına devam edildi.

TSK'dan ihraç edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'ın da aralarında bulunduğu 8 tutuklu sanık, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada Koçak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık, Cumhuriyet Savcısı İbrahim Topaldemir'in mahkemeye sunduğu esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yaptı.

Sanıklardan TSK'den ihraç edilen üsteğmen Gökhan Bayniş, savunmasında daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirtti.

Darbe girişiminin yaşandığı gece Şehit Haydar Süner Kışlası'nda nöbetçi amir olarak görevli olduğunu belirten Bayniş, 15 Temmuz gecesi saat 22.30 sıralarına kadar hiçbir askeri hareketlilik olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, 6 sanığın savunmasının ardından duruşmayı yarına erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz 55. Mekanize tugay komutanlığı

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