Kırklareli'ndeki FETÖ darbe girişimi davası

KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, destek amacıyla İstanbul'a gitmek için 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan tutuklu 8 eski askeri personelin yargılanmasına devam edildi.
TSK'dan ihraç edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'ın da aralarında bulunduğu 8 tutuklu sanık, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hazır bulundu.
Duruşmada 8 sanık ve müdafilerinin cumhuriyet savcısı İbrahim Topaldemir'in mahkemeye sunduğu esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmaları tamamlandı.
Daha sonra savunmaları tamamlanan sanıklara son sözleri soruldu.
Sanıklardan Bekir Koçak, suçsuz olduğunu ve yaptığı savunmalar ile suçsuzluğunu ispatladığını ileri sürdü. Koçak, tahliyesini talep etti.
Duruşma 20 Mart Salı gününe ertelendi.
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