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Kırklareli'ndeki FETÖ'nün darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 18:20 | Son Güncelleme

Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı kışladan, zırhlı askeri araçlarla İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan ve vatandaşlar tarafından otoyol girişinde durdurulan, 11'i tutuklu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi

KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı kışladan, zırhlı askeri araçlarla İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan ve vatandaşlar tarafından otoyol girişinde durdurulan, 11'i tutuklu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezi salonunda görülen duruşmada, eski Tuğgeneral Cemalettin Doğan ve eski Yarbay Latif Çiçek'in de aralarında yer aldığı 11'i tutuklu 28 sanık hazır bulundu.

Başbakanlık avukatı Halit Çokan'ın da katıldığı duruşmada, 28 sanığın savunmaları tamamlandı.

Sanık savunmalarının ardından 11 avukatın savunmaları dinlendi.

Duruşma, 7 Mart Çarşamba gününe ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
65. Mekanize FETÖ YARGILANMA

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