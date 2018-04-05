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Kırklareli'ndeki FETÖ'nün "esnaf yapılanması" davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 16:50 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde tutuklu sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ''esnaf yapılanması'' kapsamında yargılanan tutuklu sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tutuklu sanık Ali Özdeniz ile avukatları katıldı.

Mahkemeye gelen belgelerin okunması ile başlayan duruşmada, 9 tanığın ifadelerinin ardından, Cumhuriyet Savcısı İbrahim Topaldemir, esasa ilişkin mütalaasını verdi.

Topaldemir, mütalaasında, Özdeniz'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ceza verilmesini ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Özdeniz, savunmasında, hakkında verilen mütalaayı kabul etmediğini belirtti.

2013 yılından önce peynir, burs ve kurban bağışında bulunduğunu kabul eden Özdeniz, 17-25 Aralık sürecinde örgütle bağını kopardığını ileri sürdü.

FETÖ terör örgütü ile hiçbir ilişkisinin bulunmadığını iddia eden Özdeniz, tahliyesini talep etti.

Avukatların da savunmalarının ardından Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, Özdeniz'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildiğini ve tutukluluk halinin devamına hükmedildiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
esnaf yapılanması FETÖ hüküm

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