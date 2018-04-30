Kırklareli'ndeki FETÖ'nün usulsüz dinleme davası

KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi ve takip edilmesine ilişkin, Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 40 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, eski İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek'in de aralarında olduğu 12 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklar katıldı.
Bazı sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.
Duruşma, tutuklu sanıklardan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde görevli eski komiser Emrah Uslu'nun savunmasıyla devam etti.
Uslu, savunmasında, ByLock kullanmadığını iddia etti.
ByLock'un genellikle örgüt üyelerinin cep telefonlarında çıkmasıyla örgütün kriptolu haberleşme programı denilerek gizem katıldığını öne süren Uslu, "Benim de tutukluluk nedenlerinden biri kutsal ByLock iddiasıdır. Kutsal ByLock ile FETÖ'nun bağdaştırılmasının ardından PKK terör örgütlerinin elindeki kalaşnikof ve bombalardan daha etkili olduğu yönünde bir algı oluşturulmuştur." dedi.
Gazeteci Haydar Meriç'in de örgütsel faaliyetler kapsamında takip edilmediğini iddia eden Uslu, savunmasına şu şekilde devam etti:
"İddianamenin bir bölümde DHKP/C ile bağlantısı bulunan gazeteci Haydar Meriç'in FETÖ/PDY'nin faaliyetleri kapsamında takibinin yapıldığı suçlamaları yer almaktadır. Bu bizim için sıradan bir fiziki takip işidir. Haydar Meriç'in fiziki takibini 2011 yılında gerçekleştirdik. 2011 yılında FETÖ terör örgütü, hizmet hareketi ya da cemaat olarak anılıyordu. 2011 yılında FETÖ terör örgütü olarak anılmıyordu. Biz sadece Haydar Meriç ile DHKP/C ile bağlantılı olduğu, hükümet aleyhine sansasyonel işler yapacağı bilgisine istinaden çalışmalar yaptık.''
36 sanığın savunmasının tamamlandığı duruşma, 2 Mayıs Çarşamba gününe ertelendi.
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