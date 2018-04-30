Kırklareli'ndeki FETÖ'nün usulsüz dinleme davası

KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi ve takip edilmesine ilişkin, Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 40 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, eski İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek'in de aralarında olduğu 12 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklar katıldı.

Bazı sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşma, tutuklu sanıklardan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde görevli eski komiser Emrah Uslu'nun savunmasıyla devam etti.

Uslu, savunmasında, ByLock kullanmadığını iddia etti.

ByLock'un genellikle örgüt üyelerinin cep telefonlarında çıkmasıyla örgütün kriptolu haberleşme programı denilerek gizem katıldığını öne süren Uslu, "Benim de tutukluluk nedenlerinden biri kutsal ByLock iddiasıdır. Kutsal ByLock ile FETÖ'nun bağdaştırılmasının ardından PKK terör örgütlerinin elindeki kalaşnikof ve bombalardan daha etkili olduğu yönünde bir algı oluşturulmuştur." dedi.