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Kırklareli'ndeki FETÖ'nün usulsüz dinleme davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 19:43 | Son Güncelleme

Terör örgütü elebaşı Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, STK temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi ve takip edilmesine ilişkin, 3'ü firari, 20'si tutuklu 40 sanığın yargılanmasına devam edildi - Duruşma yarına ertelendi

KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesine ve takip edilmesine ilişkin, Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 40 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezi'ndeki salonda yapılan duruşmada, eski Kırklareli İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek'in de aralarında bulunduğu 12 tutuklu sanık ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Bazı sanıklar da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşma, 5 celsedir savunması süren Şimşek'in beyanları ile devam etti.

Şimşek, savunmasında, iddianamede isimleri bulunan kişilerin suç şüphesi üzerine dinlenildiğini iddia etti. Her dinleme için mahkeme kararı olduğunu öne süren Şimşek, usulsüz hiçbir işlem yapılmadığını savundu.

Sanık Şimşek, dinlemelerden iddianameye sadece bir gazetecinin eklendiğini, birçok gazetecinin önleme dinlemesi amacıyla dinlenildiğini savundu.

Ayrıca yürütülen bir soruşturma kapsamında dinlenilen kişiler aracılığıyla sisteme düşen numaraların da araştırıldığını aktaran Şimşek, ''Sisteme düşen bu numaralardan bir tanesi eski Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Aydın'dır. Önleme dinlemesi yaptığımız bir kişiyle telefonda üstü kapalı konuşmalar yapıldı. Kırklareli'de sahte reçete soruşturmasıyla ilgili gizli bilgilerin istenmesi yönünde konuşmalar olmuştu. Avukat, Aydın'a 'İnternet üzerinden haberleşiriz.' demişti. Bir avukatın da aralarında olduğu 3 kişinin e-postalarına 3 aylık dönem için müdahale kararı aldırdık. Ancak bundan adli bir konu elde edemedik ve yasal süre içerisinde müdahale kararını sonlandırdık, kayıtları imha ettik.'' diye konuştu.

Şimşek, 5 gün süren savunmasının ardından, sanık ve avukatların sorularını yanıtladı.

Tutuklu sanık Hasan Kurtgözlü, soru sorduğu sırada sanık Şimşek'e "Müdürüm" diye hitap etti.

Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, sanıklara Şimşek'in görevinden ihraç edildiğini hatırlatarak, "müdür ya da amir" şeklinde hitap edilmemesi uyarısında bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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2. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ usülsüz dinleme

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