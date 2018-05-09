Kırklareli'ndeki FETÖ'nün usulsüz dinleme davası

KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesine ve takip edilmesine ilişkin, Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 40 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezi'ndeki salonda yapılan duruşmada, eski Kırklareli İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek'in de aralarında bulunduğu 12 tutuklu sanık ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Bazı sanıklar da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, mahkemeye gelen belge ve dokümanları okudu.
Daha sonra tutuklu sanıklardan Abdül Köksal, Muhammet Karhan, Nurullah Altunsoy ile İzzet Otyakmaz'ın gelen belge ve dokümanlara ilişkin beyanları alındı.
Köksal, savunmasında, hiçbir dinleme tutanağında imza ve parafının bulunmadığını ileri sürerek, hiç kimseyi mağdur etmediğini savundu.
Karhan ise ByLock kullanmadığını, suç işleyecek hiçbir eylemde bulunmadığını ileri sürdü.
Otyakmaz da hakkında hazırlanan sahte belgeler ile tutuklu bulunduğunu iddia etti.
Duruşmaya yarın devam edilecek.
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