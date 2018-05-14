HABER

Kırklareli'ndeki FETÖ/PDY'nin "emniyet yapılanması" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 19:43 | Son Güncelleme

Örgütün "emniyet yapılanması" kapsamında şube müdürü, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurlarının aralarında bulunduğu 33'ü tutuklu 2'si firari 46 eski emniyet personelinin yargılanmasına devam edildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) ''emniyet yapılanması'' kapsamında şube müdürü, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurlarının da aralarında bulunduğu 33'ü tutuklu 2'si firari 46 eski emniyet personelinin yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitimi Merkezi'nde oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, 30 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Bazı sanıkların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşma, tanıkların dinlenmesiyle başladı.

Tanık E.G, SEGBİS ile bağlandığı duruşmada, firari sanık S.K'nın örgütün arama tarama sorumlusu olduğunu iddia etti.

S.K'nın örgüt mensubu kişilerin cep telefonu ve bilgisayarlarında taramalar yaptığını ileri süren E.G, evlere giderek örgütsel sakıncalı doküman, DVD olup olmadığı yönünde aramalarda bulunduğunu öne sürdü.

E.G, S.K'nın yılda 2 ya da 3 kez arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Tanık M.E. de tutuklu sanık Cihan Gürler ile komiser yardımcılığı sınavı öncesinde 7 ay örgüt evinde kaldıklarını söyledi.

Evde, örgütün sohbet faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini, Fetullah Gülen'e ait kitapların okunduğunu anlatan M.E, ''7 ay boyunca ara sıra örgütsel faaliyetler yapılırdı, Fetullah Gülen'in kitapları okunurdu. Cihan Gürler de aynı evde o faaliyetlere katılırdı. Bu ev zaten örgüte ait bir evdi.'' diye konuştu.

4 tanığın dinlendiği duruşmada, gelen belgeler okundu.

Cumhuriyet Savcısı İbrahim Topaldemir, 23 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya'nın verdiği esasa ilişkin mütalaayı aynen tekrar ettiğini bildirdi.

Topaldemir, mütalaada, FETÖ'nün emniyet müdürleri, mahrem imam, komiser, komiser yardımcıları ve polis kadrolarında yer aldığı iddiasıyla 46 sanıktan 30'unun "silahlı terör örgütü yöneticiliği", 16'sının ise "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan hüküm verilmesinin, tutuksuz yargılanan sanıkların da hükümle birlikte tutuklanmasına hükmedilmesinin istendiğini hatırlattı.

Duruşmada, 6 sanık gelen belgeler ve esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yaptı.

Duruşma, sanık savunmalarıyla yarın devam edecek.

15 şirkete kayyum atandı!15 şirkete kayyum atandı!
Meral Akşener seçim kampanyasına start veriyorMeral Akşener seçim kampanyasına start veriyor
Türkiye’den Irak’a giriş ve çıkışlar durdurulduTürkiye’den Irak’a giriş ve çıkışlar durduruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2. Ağır Ceza Mahkemesi emniyet yapılanması FETÖ/PDY

En Çok Okunan Haberler

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

İlginizi Çekebilir

Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

İşte Zekeriya Öz'ün son hali!

İşte Zekeriya Öz'ün son hali!

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da lüks villada milyonluk vurgun! Soyguncu sevgili kayıplara karıştı!

İstanbul'da lüks villada milyonluk vurgun! Soyguncu sevgili kayıplara karıştı!

Başbakan Binali Yıldırım'dan ABD'ye Kudüs tepkisi!

Başbakan Binali Yıldırım'dan ABD'ye Kudüs tepkisi!

Trafik cezalarına yüzde 60 indirim TBMM de kabul edildi

Trafik cezalarına yüzde 60 indirim TBMM de kabul edildi

800 metrelik Türk Bayrağı taşınacak!

800 metrelik Türk Bayrağı taşınacak!

MER’S: Moda Mücevherinin Öncüsü!

MER’S: Moda Mücevherinin Öncüsü!

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.