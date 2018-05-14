Tanık M.E. de tutuklu sanık Cihan Gürler ile komiser yardımcılığı sınavı öncesinde 7 ay örgüt evinde kaldıklarını söyledi.

E.G, S.K'nın yılda 2 ya da 3 kez arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

S.K'nın örgüt mensubu kişilerin cep telefonu ve bilgisayarlarında taramalar yaptığını ileri süren E.G, evlere giderek örgütsel sakıncalı doküman, DVD olup olmadığı yönünde aramalarda bulunduğunu öne sürdü.

Tanık E.G, SEGBİS ile bağlandığı duruşmada, firari sanık S.K'nın örgütün arama tarama sorumlusu olduğunu iddia etti.

Bazı sanıkların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşma, tanıkların dinlenmesiyle başladı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitimi Merkezi'nde oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, 30 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) ''emniyet yapılanması'' kapsamında şube müdürü, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurlarının da aralarında bulunduğu 33'ü tutuklu 2'si firari 46 eski emniyet personelinin yargılanmasına devam edildi.

Evde, örgütün sohbet faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini, Fetullah Gülen'e ait kitapların okunduğunu anlatan M.E, ''7 ay boyunca ara sıra örgütsel faaliyetler yapılırdı, Fetullah Gülen'in kitapları okunurdu. Cihan Gürler de aynı evde o faaliyetlere katılırdı. Bu ev zaten örgüte ait bir evdi.'' diye konuştu.

4 tanığın dinlendiği duruşmada, gelen belgeler okundu.

Cumhuriyet Savcısı İbrahim Topaldemir, 23 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya'nın verdiği esasa ilişkin mütalaayı aynen tekrar ettiğini bildirdi.

Topaldemir, mütalaada, FETÖ'nün emniyet müdürleri, mahrem imam, komiser, komiser yardımcıları ve polis kadrolarında yer aldığı iddiasıyla 46 sanıktan 30'unun "silahlı terör örgütü yöneticiliği", 16'sının ise "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan hüküm verilmesinin, tutuksuz yargılanan sanıkların da hükümle birlikte tutuklanmasına hükmedilmesinin istendiğini hatırlattı.

Duruşmada, 6 sanık gelen belgeler ve esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yaptı.

Duruşma, sanık savunmalarıyla yarın devam edecek.

