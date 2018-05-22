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Kırklareli'ndeki FETÖ/PDY'nin "emniyet yapılanması" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 12:41 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin "emniyet yapılanması"na yönelik şube müdürü, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurlarının da aralarında bulunduğu 33'ü tutuklu, 2'si firari 46 eski emniyet personelinin yargılanmasına devam edildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) ''emniyet yapılanması''na yönelik şube müdürü, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurlarının da aralarında bulunduğu 33'ü tutuklu, 2'si firari 46 eski emniyet personelinin yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitimi Merkezi'nde oluşturulan salonda görülen duruşmaya, 30 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Bazı sanıkların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşma, tanıkların dinlenilmesiyle başladı.

Duruşmada Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı ve "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla yargılaması yapılan tutuklu sanık polis memuru Özcan Çam'ın eşi Havva Çam'ın da dosyasının birleştirilmesine karar verildiğini bildirdi.

Tutuklu sanık Havva Çam, mahkeme huzuruna getirilip kimlik tespiti yapılarak iddianame özeti okundu.

Savunma yapan Çam, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Kullandığı telefon hattının eşine ait olduğunu ifade eden Çam, telefona hiçbir zaman "ByLock" programının yüklenmediğini iddia etti.

Terör örgütüne üye olmadığını savunan Çam, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Daha sonra tutuklu ve tutuksuz sanıklara son sözleri soruldu.

Duruşma, ara kararın açıklanması için 25 Mayıs'a ertelendi.

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2. Ağır Ceza Mahkemesi emniyet yapılanması FETÖ/PDY

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