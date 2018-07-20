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Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 09:39 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün Babaeski ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı, uyuşturucu kullandığı ve bulundurduğu iddia edilen 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 400 sentetik uyuşturucu hap, 650 gram kubar esrar, 20 kilogram Hint keneviri, çalıntı motosiklet, 4 av tüfeği ile 2 kesici alet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme U.K. ile C.K'nin tutuklanmasına karar verdi. 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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gözaltı operasyon uyuşturucu

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