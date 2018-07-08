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Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 22:30 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde 2 saat içinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 2 saat içinde ilçede gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, önümüzdeki 2 saat içerisinde Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yerel olarak kuvvetli (20-45 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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Kırklareli Kofçaz Meteoroloji sağanak

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