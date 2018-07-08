Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde sağanak uyarısı

İSTANBUL (AA) - Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 2 saat içinde ilçede gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, önümüzdeki 2 saat içerisinde Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yerel olarak kuvvetli (20-45 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

