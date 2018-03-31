"Kırklareli'nin peyniri" kitaplaşacak

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'nın "peynir başkenti" olarak adlandırılan Kırklareli, ürettiği peyniri markalaştırma adına önemli adımlar atıyor.
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen "Peynir Kenti Kırklareli Coğrafi İşaret Alma Yolunda İlerliyor" projesi kapsamında, Kırklareli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ali Çakır tarafından, kentte üretilen peynirin lezzet yolculuğu bir kitapta toplanacak.
Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de en lezzetli peynirin Trakya'da üretildiğini savundu.
Trakya'nın ikliminden, hayvanlarından elde edilen sütün AB standartlarında olduğunu belirten Çakır, Trakya'nın da en iyi peynirinin Kırklareli'nde üretildiğini dile getirdi.
Trakya'nın "peynir başkenti"nin Kırklareli olduğuna dikkat çeken Çakır, üniversite olarak peynirin saha ve laboratuvar araştırmalarını bir kitapta toplayacaklarını ifade etti.
Kitabın içerisinde sütün üretimi, peynire dönüşümü ve laboratuvar analizlerine kadar her şeyin olacağına dikkat çeken Çakır, "Kırklareli peyniri diğer illerde üretilen peynirlere göre çok farklı ve lezzetli. Bunu da ortaya koymak için kitap hazırlamak istedik. Yaklaşık 1,5 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalarımıza sona yaklaştık." diye konuştu.
Istranca Dağları eteklerinde beslenen hayvanlarda elde edilen sütlerin daha lezzetli olduğunu tespit ettiklerini anlatan Çakır, bunun da peynirin kalitesine yansıdığına dikkat çekti.
- "Doğal maya kullanılıyor"
Çakır, doğal mayaların kullanılmasının da bölgede üretilen peynire ayrı bir lezzet kattığını belirtti.
Peynirin, kuzuların annelerinden emdiği ilk süt olan şirden mayasıyla üretildiğini aktaran Çakır, "Kitabımızda bu bilgileri de paylaşacağız. Bölgemizde çok büyük firmalar olmadığından dolayı şirden mayası kullanımına devam ediliyor. Bu maya ile yapılan peynirler çok güzel ve lezzetli oluyor." dedi.
Çakır, yaklaşık 200 sayfadan oluşacak kitabı daha sonra yabancı dile de çevirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.
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