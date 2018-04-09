"Kırklareli'nin peyniri" kitaplaştırıldı

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'nın "peynir başkenti" olarak adlandırılan Kırklareli'nde üretilen peynirin lezzet yolculuğu, kitaplaştırıldı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen "Peynir Kenti Kırklareli Coğrafi İşaret Alma Yolunda İlerliyor" projesi kapsamında, Kırklareli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ali Çakır ile Dr. Öğretim Üyesi Orhan Onur Aşkın tarafından kentte üretilen peynirin lezzet yolculuğu bir kitapta toplandı.

Peynirin lezzet yolculuğunun aşama aşama fotoğraflar ve metinler ile anlatıldığı 200 sayfalık "Kırklareli Beyaz Peyniri" adlı kitabın, dağıtımına başlandı.

- "Amacımız Kırklareli peynirini daha fazla kitleye tanıtmak"

Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitabın amacının Kırklareli peynirini daha fazla kitleye tanıtmak olduğunu söyledi.

Her yörenin olduğu gibi Kırklareli'nin de kendine özgün mutfak kültürü ve kendine has lezzetlerinin olduğunu belirten Çakır, peynirin de bu lezzetlerden biri olduğunu ifade etti.

Kırklareli'ne özgü beyaz peyniri diğerlerinden ayıran birçok etkenin sıralanabileceğini aktaran Çakır, "Bu etkenlerin başında Kırklareli'nin içinde bulunduğu coğrafi yapı, iklim koşulları ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan bitki örtüsü gelmektedir. Bir diğer önemli etken somut olmayan kültürel mirasın bir parçası olan peynir kültürünün kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılması ve aktarılan bu lezzetin günümüze kadar korunarak taşınmasıdır. Mandıracılık geleneğinden gelen aile işletmeleri bu kültürel mirasın günümüze en iyi yansımasıdır." diye konuştu.