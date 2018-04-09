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"Kırklareli'nin peyniri" kitaplaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 11:31 | Son Güncelleme

"Peynir Kenti Kırklareli Coğrafi İşaret Alma Yolunda İlerliyor" projesi kapsamında kentte üretilen peynirin lezzet yolculuğu, kitap haline getirildi

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'nın "peynir başkenti" olarak adlandırılan Kırklareli'nde üretilen peynirin lezzet yolculuğu, kitaplaştırıldı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen "Peynir Kenti Kırklareli Coğrafi İşaret Alma Yolunda İlerliyor" projesi kapsamında, Kırklareli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ali Çakır ile Dr. Öğretim Üyesi Orhan Onur Aşkın tarafından kentte üretilen peynirin lezzet yolculuğu bir kitapta toplandı.

Peynirin lezzet yolculuğunun aşama aşama fotoğraflar ve metinler ile anlatıldığı 200 sayfalık "Kırklareli Beyaz Peyniri" adlı kitabın, dağıtımına başlandı.

- "Amacımız Kırklareli peynirini daha fazla kitleye tanıtmak"

Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitabın amacının Kırklareli peynirini daha fazla kitleye tanıtmak olduğunu söyledi.

Her yörenin olduğu gibi Kırklareli'nin de kendine özgün mutfak kültürü ve kendine has lezzetlerinin olduğunu belirten Çakır, peynirin de bu lezzetlerden biri olduğunu ifade etti.

Kırklareli'ne özgü beyaz peyniri diğerlerinden ayıran birçok etkenin sıralanabileceğini aktaran Çakır, "Bu etkenlerin başında Kırklareli'nin içinde bulunduğu coğrafi yapı, iklim koşulları ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan bitki örtüsü gelmektedir. Bir diğer önemli etken somut olmayan kültürel mirasın bir parçası olan peynir kültürünün kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılması ve aktarılan bu lezzetin günümüze kadar korunarak taşınmasıdır. Mandıracılık geleneğinden gelen aile işletmeleri bu kültürel mirasın günümüze en iyi yansımasıdır." diye konuştu.

Kırklareli'nde üretilen beyaz peynire coğrafi işaret almak için hazırlanan kitabı önemsediklerini aktaran Çakır, kitabın "Peynir Kenti Kırklareli Coğrafi İşaret Alma Yolunda İlerliyor" başlıklı projenin somut bir çıktısı olduğunu dile getirdi.

Çakır, kitabın giriş bölümünde proje hakkında bilgi verildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"1. bölümde Kırklareli ili hakkında genel bilgiler aktarılmıştır. 2. bölümde beyaz peynirin hammadde kaynağı olan sütün kalitesini ve rayihasını olumlu etkileyen coğrafi yapı, iklim şartları ve bunlara bağlı oluşan bitki örtüsü anlatılmıştır. 3. bölümde Kırklareli ilinde süt, süt işletmeleri ve beyaz peynir üretimi hakkında yapılan araştırmalar aktarılmıştır. 4. bölümde Kırklareli beyaz peynirinin üretim metodu anlatılmıştır. 5. bölümde Kırklareli’ndeki üreticilerden alınan peynir numunelerinin analiz sonuçlarına yer verilmiştir. 6. bölümde ise beyaz peynir üreticileri ile yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda oluşturulan anketlere yer verilmiştir. "

Istranca Dağları eteklerinde beslenen hayvanlardan elde edilen sütün daha lezzetli olduğunu tespit ettiklerini belirten Çakır, bunun da peynirin kalitesine yansıdığına sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
peynir BAşkenti

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