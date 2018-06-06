Kırkpınar ağalığında 'dil koparma' polemiği

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- KIRKPINAR ağalığı, parasını yatırmadığı için iptal edilen işadamı Ahmet Çetin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, "Beni FETÖ'cü olarak kimse suçlayamaz. Dilini koparırım adamın" sözlerine, düzenlediği basın toplantısıyla cevap verdi. Çetin, "Makamından çıksın gelsin, Er Meydanı'na çıkalım. Kim kimin dilini kopartıyor görelim. Karşılıklı husumet varsa da birbirimizinkini kopartırız, artık gücü yetene" dedi.

Edirne'de geçen yıl yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ağalık ihalesine giren işadamı Ahmet Çetin, açık artırmada 1 milyon 522 bin lira ile 657'nci Kırkpınar Yağlı Güneşleri'nin ağalığını kazandı. Protokol gereği ağalık bedelini geçen yılın Aralık ayına kadar ödemesi gereken Çetin'in, paranın 864 bin lirasını verirken diğer kısmını ödemeyince ağalığı düşürüldü.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, dün Kırkpınar'la ilgili düzenlediği basın toplantısında sert ifadeler kullanarak kendisine "FETÖ'cü" dediği iddia edilen işadamı Ahmet Çetin'e yönelik, "Ne ihaleye girecek ağa adaylarını ne de beni FETÖ'cü olarak kimse suçlayamaz. Dilini koparırım adamın. Herkes haddini bilsin" dedi.

Bugün yeniden basın toplantısı düzenleyen işadamı Ahmet Çetin, Gürkan'ın sözlerine tepki göstererek, "Makamından çıksın gelsin, er meydanına çıkalım. Kim kimin dilini kopartıyor görelim" diyerek tartışmayı sürdürdü.

'15 TEMMUZ’DA KİM DAVUL ÇALDIRIRSA HAİNDİR'

Alışveriş merkezindeki sahibi olduğu restoranda konuşan işadamı Ahmet Çetin, 15 Temmuz tarihinde Kırkpınar Güreşleri'nin yapılmaması isteğini yinelerken şunları söyledi:

"Ben '15 Temmuz'da yapmayalım' diyorum, ama birileri bana hakaret ediyor. Hiçbir zaman, hiçbir makamı karşımda güç olarak görmedim. Çünkü o benim devletimin koyduğu bir makamdır. O makama hiçbir zaman saygısızlık yapma şansım zaten yoktur. Birileri havlarsa 'Sus' diyeceksin, ama makama değil, kişiye. İnsanları çok seviyorum, sayın başkanımı çok seviyorum, makamını çok seviyorum, saygı duyuyorum çünkü o benim burada belediye başkanım, asla şahsına 'Sen şusun' demedim. Çünkü öyle olmadığını ben de biliyorum. O da bir ulusçudur, o da bir milliyetçidir. Ama '15 Temmuz'da kim davul çaldırırsa, zurna öttürürse, kim halay çekerse odur hain' diyorum. Matem olan yerde siz davul-zurna çalamazsınız. Daha önce birileri yaptıysa, yanlış yapmış. Daha önce başkası yanlış yaptı diye ben de mi yanlış yapacağım."

'ÇIKSIN ER MEYDANI'NA KİM KİMİN DİLİNİ KOPARIYOR'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın açıklamalarına çok üzüldüğünü kaydeden Çetin, şunları söyledi:

"Ben dün sayın başkanın açıklamalarına çok üzüldüm. Yok dilimi kopartıyor falan. Vallahi şunu söylüyorum, makamından çıksın gelsin er meydanına çıkalım. Kim kimin dilini kopartıyor, görelim. Ama ilk önce makamından çıksın gelsin. Makama boynum eğri, oraya laf söyletmem. Ama şahıs olduğu zaman er meydanı orada. Ya kopartamazsa ne olacak? Benim dilimi kopartmak için makamdan çıkmak lazım. Belediye Başkanlığı makamı benim başımın tacıdır, ama birebir şahıs olursa rakibimdir. Ya döverim, ya dövülürüm. Çok üzüldüm, acayip üzüldüm. Başkanlar dil kopartmaz, yönetir. Şehirlerde kabadayılık, zorbalık yapmaz. Başkanlar şehirlerde diktatörlük yapmaz. Recep Gürkan, Edirne'de bir diktatördür, kabadayıdır. Dil kopartıyor, makam kullanıyor. Burası muz cumhuriyeti mi? Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burası adaletin tecelli ettiği yer. Benim Recep Gürkan'la şahsi hiçbir problemim yok. Ama dünkü konuşmasına baktım, vallahi makamı iyi kullandı. Makam taştı. Makamı bir anda diktatörlüğe soktu, kabadayılığa soktu. Şaka mı ya? burası Türkiye Cumhuriyeti'nin belediye başkanlığı. Bu makamı siz diktatör yapamazsınız. Kabadayı, silahşor yapamazsınız. Elinizdeki bıçak nasıl bıçak merak ediyorum? Ağzındaki diş nasıl bir diş merak ediyorum? Dil kopartıyor, makam mı kopartıyor, makam koparmaz. Şehirde iyi yönetir, insanları birleştirir. Karşılıklı husumet varsa da birbirimizinkini kopartırız, artık gücü yetene. Ama benim makama sonsuz saygım var. Ben 'Kırkpınar’ı erteleyin size 2 milyon daha vereyim' diyorum. Paranızın dışında bağış olarak."

BAŞKAN NE DEMİŞTİ?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ilişkin dün basın toplantısı düzenleyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bir gazetecinin "Sosyal medyada Ahmet Çetin ihaleye girecek bütün ağa adaylarını ve sizi FETÖ'cü olmakla suçluyor. Bu konuda ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine sert tepki gösterip, şunları söylemişti:

"Ne ihaleye girecek ağa adaylarını, ne de beni FETÖ'cü olarak kimse suçlayamaz. Dilini koparırım adamın. Herkes haddini bilsin. Hadsizliğin de lüzumu yok. Burada Kırkpınar’a zarar vermesin diye efendice açıklamalar yapıyoruz. Bu bir şey bilmediğimiz anlamına gelmez. Sayın Çetin’in şartları yerine getirmediği açıktır, hukuk yolu açıktır. Nitekim kendisi bu konuda bir dava açmıştır ve bu davası reddedilmiştir. Sayın Çetin hangi tarihte almış Kırkpınar ağalığını? Geçtiğimiz yıl 16 Temmuz'da. Geçtiğimiz yıl Kırkpınar yine 15 Temmuz'a rastladı. Biz bu yıl 15 Temmuz’a rastlamasın diye Kırkpınar’ın tarihini 2-8 Temmuz tarihine aldık, geçen yıldan daha. Ancak erken seçim kararı alınınca ve Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi 8 Temmuz’a kalma ihtimaline karşılık, Kırkpınar’ın tarihini bir hafta erteledik. Biz burada 657 yıllık bir geleneği korumaya çalışıyoruz. Bu çocuk oyuncağı değil. Türkiye’de 120 güreş yapılıyor. Herkes buna göre tarihini ayarlıyor. Öyle kolay mı bu iş? Kırkpınar’ın geleneği var."

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