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Kırkpınar güreş ağalığı ihalesinin iptali

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 13:12 | Son Güncelleme

Edirne Belediyesi tarafından güreş ağalığı düşürülen Ahmet Çetin: - "Taahhütnamede 3 ay yazıyor. O zaman niye iptal etmedin? O zaman iptal etseydin. O gün niye iptal etmedin ağalığı mı da bugün iptal ediyorsun. 980 bin lira para ödemişim. Bu para nerede? Bu parayı kenara koydun mu? Bu parayı spor için harcadın mı?"

EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi tarafından ağalık bedelinin tamamını yasal sürede ödemediği gerekçesiyle 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalığı düşürüldüğü duyurulan Ahmet Çetin, durumun hukuki olmadığı savundu.

Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin, seçimler sonrasına denk geldiği için ağustos ve eylül ayına ertelenmesi gerektiği düşüncesini yineledi.

Kırkpınar'ın seçimlerin gölgesinde kalmaması gerektiğini aktaran Ahmet Çetin, "Ben bugün başkana 1 milyon lira vereyim ancak şartım var, güreşleri iptal et. Kırkpınar'ı, güreşi gölgede bırakma. Ertelenmediği takdirde başkan değil, feriştahı gelse benden bir lira alamaz." dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı, güreşleri erteleme kararı almadığı takdirde tarihin affetmeyeceğini öne süren Çetin, şöyle devam etti:

"24 Haziran'da seçim var. Eğer ikinci tura kalırsa 8 Temmuz'da bir seçim daha var. 9-15 Temmuz tarihlerinde yapılacak bir Kırkpınar'a hangi bakanı, hangi bürokratı, hangi cumhurbaşkanını çağırma gücümüz olacak. 657 yıllık bir geleneği, seçim haftasına gömerseniz tarih sizi affeder mi? Ben kendime bir şey istemiyorum. Ben 'tarihi öldürme' diyorum. 'Tarihi tarih gibi yaşat' diyorum. Seçim Allah muhafaza ikinci tura kalırsa kimi çağıracağız? Ağustos ayına alınsın Kırkpınar ona da varım. Ben seçimin hemen ardından olmasına karşıyım.

Ahmet Çetin bu ağalığı kendine almadı. Ben seçildiğimde ilk olarak 'Edirne'de yaşayan herkes ağadır.' dedim. Ben ağalığı Edirne için aldım. Bunu göremeyen bir başkan var. Başkan, Edirne halkının üstündeki ağalığı mı almaya çalışıyor? 'Kırkpınar'ı kurumsallaştırın.' diyorum. İptal edemezsin, kanun diye bir şey var. Taahhütnamede 3 ay yazıyor. O zaman niye iptal etmedin. O zaman iptal etseydin. O gün niye iptal etmedin ağalığı mı da bugün iptal ediyorsun? 980 bin lira para ödemişim. Bu para nerede? Bu parayı kenara koydun mu? Bu parayı spor için harcadın mı?"

Çetin, geçen yıl kurulan Yağlı Güreş Düzenleyen Belediyeler Birliği'nin Balıkesir'de kurulmasını da eleştirdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan bugün düzenlediği basın toplantısıyla Ahmet Çetin'in ihaleyi aldığı 1 milyon 522 bin liradan 658 bin lirasını yatırdığı ancak yasal sürede kalan 864 bin lirayı yatırmadığı gerekçesiyle ağalığının düşürüldüğünü ve yeniden ağalık ihalesi yapılacağını duyurmuştu.

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657. Tarihi Kırkpınar Güreş Ağası Ahmet Çetin ahmet çetin ihale

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