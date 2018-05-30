Kırkpınar güreş ağalığı ihalesinin iptali

EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi tarafından ağalık bedelinin tamamını yasal sürede ödemediği gerekçesiyle 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalığının düşürüldüğü duyurulan Ahmet Çetin, "15 Temmuz benim şehitlerimin günü, kimse bana kıyafet giydiremez, kimse beni o Kırkpınar'a sokamaz, davul çaldıramaz." dedi.
Çetin, kentteki bir restoranda verdiği iftarın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 9-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin, 15 Temmuz şehitlerinin anıldığı güne denk geldiğini, bu nedenle güreşlerin ağustos veya eylül ayına ertelenmesi gerektiği söyledi.
O gün, 15 Temmuz'da şehitlerin anılması gerektiğini aktaran Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"15 Temmuz benim şehitlerimin günü, kimse bana kıyafet giydiremez, kimse beni o Kırkpınar'a sokamaz, davul çaldıramaz. Benim şehidimin, gazimin olduğu günde, benim ulusuma, Meclis'ime bomba atıldığı günde, ben orada eğlence yapamam, net. Biz toprak ve bayrak diyorsak ve o gün güreşler olacağı günse, asla ve asla buna hiç kimsenin gücü yetmez. Tarihi ertelediği gün, 1 milyon vereceğim. Bir daha söylüyorum 15 Temmuz denildiği zaman, tüylerim ürperiyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti ulusuyuz, biz bir milletiz. Millete o gün bomba atılmış, Meclis'e bomba atılmış. Ben oraya Kırkpınar ağası olarak çıkacağım, davul çaldıracağım, güreş yapacağım. Hayır efendim yapmıyorum, gücü olan da yaptırsın."
- "Konu para değil, milli birlik, vatan"
Kırkpınar ağası olarak aylardır talep ettiklerinin yerine gelmediğini savunan Çetin, "Ben diyorum ki bugün yine bir daha söylüyorum, hepinizin huzurunda söylüyorum. Bugün bana desinler ki '15 Ağustos, 1 Eylül'da yapılsın güreşler' şu dakikada parayı öderim. Konu para değil arkadaşlar. Konu milli birlik, vatan." dedi.
Çetin, bir gazetecinin, "Ortada tarih tartışmasından önce sizin ağalığınız ile ilgili resmi bir iptal söz konusu, bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Elime bir evrak gelmedi, elimde bir evrak yok. Tebliğ olduğu an devletin bir adli kurumu var, hukuksal süreci var. Yine söylüyorum başkanla şahsi bir husumetim yok, başkanın kişiliğiyle ilgili de bir ilgim yok. Ben, bugünkü aldığım duyumlar üzerine geldim ve bu açıklamayı yapıyorum." yanıtını verdi.
"Basın bülteninizde 980 bin lira verdiğiniz yazıyor ama bugün başkan basın toplantısında farklı söyledi, ödediğinize dair dekontlar var mı?" sorusu üzerine ise Çetin, "980 bin lira ödediğim bankanın kayıtlarında, tabii ki var. Arkadaşlar söz konusu paraysa yarın 1,5 milyon vereceğim. Konu para değil, isteklerim. Altı dolmalı." dedi.
Çetin, konuyla ilgili avukatı aracılığıyla yasal yollara başvuracağını da sözlerine ekledi.
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