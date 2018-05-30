Kırkpınar güreş ağalığı ihalesinin iptali

EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi tarafından ağalık bedelinin tamamını yasal sürede ödemediği gerekçesiyle 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalığının düşürüldüğü duyurulan Ahmet Çetin, "15 Temmuz benim şehitlerimin günü, kimse bana kıyafet giydiremez, kimse beni o Kırkpınar'a sokamaz, davul çaldıramaz." dedi.

Çetin, kentteki bir restoranda verdiği iftarın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 9-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin, 15 Temmuz şehitlerinin anıldığı güne denk geldiğini, bu nedenle güreşlerin ağustos veya eylül ayına ertelenmesi gerektiği söyledi.

O gün, 15 Temmuz'da şehitlerin anılması gerektiğini aktaran Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz benim şehitlerimin günü, kimse bana kıyafet giydiremez, kimse beni o Kırkpınar'a sokamaz, davul çaldıramaz. Benim şehidimin, gazimin olduğu günde, benim ulusuma, Meclis'ime bomba atıldığı günde, ben orada eğlence yapamam, net. Biz toprak ve bayrak diyorsak ve o gün güreşler olacağı günse, asla ve asla buna hiç kimsenin gücü yetmez. Tarihi ertelediği gün, 1 milyon vereceğim. Bir daha söylüyorum 15 Temmuz denildiği zaman, tüylerim ürperiyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti ulusuyuz, biz bir milletiz. Millete o gün bomba atılmış, Meclis'e bomba atılmış. Ben oraya Kırkpınar ağası olarak çıkacağım, davul çaldıracağım, güreş yapacağım. Hayır efendim yapmıyorum, gücü olan da yaptırsın."