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Kırkpınar "güreş ağası"nı buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 16:17 | Son Güncelleme

657. Kırkpınar ağası Seyfettin Selim oldu - Ağalık şartnamesini yerine getirmediği gerekçesiyle ağalığı düşürülen Ahmet Çetin'in yerine yapılan ihalede 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri güreş ağalığını 222 bin Türk Lirası bedelle Seyfettin Selim kazandı

EDİRNE (AA) - Ağalık şartnamesini yerine getirmediği gerekçesiyle ağalığı düşürülen Ahmet Çetin'in yerine yeni güreş ağası belirlemek için yapılan ihalede 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri güreş ağalığını 222 bin Türk Lirası bedelle Seyfettin Selim kazandı.

Edirne Belediyesi eski nikah salonunda düzenlenen encümen toplantısına, Belediye Başkanı Yardımcısı Selçuk Çakırlar başkanlık etti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ağalık ihalesi öncesi yaptığı konuşmada, Kırkpınar'ın dünyanın en eski spor organizasyonu olduğunu belirtti.

656 yıldır Kırkpınar'ın şanla, şerefle ve gururla yapıldığını anlatan Gürkan, bunu durdurmaya veya engellemeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurguladı.

Erken seçimler nedeniyle Kırkpınar organizasyonunu 9-15 temmuz tarihlerine aldıklarını anlatan Gürkan, "Kırkpınar yağlı güreşleri bir eğlence değildir. Bir cümbüş değildir. Orada davul zurna, pehlivanları cesaretlendirmek için cenk havası çalar. Bugüne kadar 656 kere yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde ben hiç halay çekeni, göbek atanı görmedim. Burası oyun yeri değil, pehlivanların cesaretlerini ve yüreklerini ortaya koyduğu yerdir." dedi.

Başkan Gürkan, 2 altın kemerli ağa olan Seyfettin Selim'e tekrar ihaleye katıldığı için teşekkür etti.

İhaleye tek başına katılan, 2 altın kemerli Kırkpınar ağası Seyfettin Selim ise Kırkpınar yağlı güreşlerinin asırlardır devam ettiğini hatırlatarak, "Geçen sene Kırkpınar'ı 13-14-15 Temmuz'da yaptık, önceki sene darbe girişiminin olduğu tarihte yaptık. Kırkpınar tarihi 3-4 tane darbeci şerefsizin yaptıkları nedeniyle değişecek bir tarih değildir. Her zaman Kırkpınar'a destek olmaya devam edeceğim. Kırkpınar'ı öyle çapulculara falan bırakmayacağız. Kimse kusura bakmasın." dedi.

Daha sonra 55 bin bedelle satışa çıkan "ağalık koçuna", 222 bin lira pey veren Seyfettin Selim, 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağası oldu.

Seyfettin Selim daha önce de 2008 (400 bin lira), 2009 (250 bin lira), 2010 (322 bin lira), 2011 (222 bin lira), 2012 (200 bin lira) 2014 (522 bin lira), 2015 (361 bin lira) ,2016 (400 bin lira) yıllarında da ağalık yapmıştı.

-İhale neden yenilendi?

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, geçen hafta düzenlediği basın toplantısıyla Ahmet Çetin'in ihaleyi aldığı 1 milyon 522 bin liranın 658 bin lirasını yatırdığı ancak yasal sürede kalan 864 bin lirayı yatırmadığı gerekçesiyle ağalığının düşürüldüğünü ve yeniden ağalık ihalesi yapılacağını duyurmuştu.

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