Kırkpınar güreşleri Guinnes'e aday gösterilecek

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin, en fazla yağlı güreş pehlivanının katıldığı güreş olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'nda yer alması için işlemleri başlattıklarını söyledi.

'GÖREVDEN FALAN ALINDIĞIM YOK'

Belediye Başkanı Recep Gürkan, düzenlediği basın toplantısında görevden alınacağına ilişkin bazı söylentiler yayıldığını ima ederek, hafta sonunda CHP kurultayı için Ankara'da olacağını söyledi. Gürkan, "Hem belediyenin işleri için hem de CHP'nin kurultayı için, 4-5 gün yokum. Bir iki gün kaybolunca hemen tezviratlar başlıyor. Başkan nerde? Falan filan. Başkan burada. Kimse merak etmesin görevden falan alındığım yok, uzaklaştırıldığım yok, yerime kayyum da atanmadı" dedi.

'GUİNNES İÇİN İŞLEM BAŞLATTIK'

Başkan Gürkan, 2-8 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenecek 657'nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri hazırlıklarına başladıklarını da belirterek, en fazla yağlı güreş pehlivanının Kırkpınar'da yer aldığını, bunu da Guinnes Rekorlar Kitabı'na kaydettirmek için işlem başlattıklarını söyledi. Kırkpınar'ı UNESCO'dan sonra bir de bu şekilde tescil ettirmek istediklerini kaydeden Gürkan, "Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapacağız. Ve burada dünyada en çok yağlı pehlivanın güreş yaptığı yer olarak da Guinness Rekorlar Kitabı'nda Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin farklı bir alanda UNESCO'dan sonra tescilini de yaptırmış olacağız. Geçen yıl bildiğiniz gibi 2199 pehlivanımız kayıt yaptırmıştı. Aslında 2204'tü ama sonra 5 tanesi çeşitli nedenlerle elendi. 2199 pehlivanla bu tüm zamanların rekoruydu. Öyle zannediyorum ki bu yıl bu rekor daha da artarak tazelenecektir. Dolayısıyla biz de Guinness Rekorlar Kitabı'na da hem Kırkpınarımızın hem de yağlı pehlivanda en çok katılım olan organizasyon olarak kaydımızı yaptırmak istiyoruz" dedi.