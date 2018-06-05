Kırkpınar yeni ağasını arıyor

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar güreş ağalığı için ödeme takviminin süresinin kısaltıldığını belirtti.
Gürkan, belediyede düzenlediği basın toplantısında Ahmet Çetin'in yönetmeliğe aykırı davranması nedeniyle ağalığının düşmesi üzerine yeni ağa seçim ihalesinin 7 Haziran Perşembe günü yapılacağını anımsattı.
Daha önce ağalık yapılan isimlere ihalenin tarihini bildirildiğini ifade eden Gürkan, "Ben Kırkpınar'ı düzenleyen kurumun başkanı olarak Kırkpınar'ın ağasız kalmaması için de tedbir almakla yükümlüyüm. Bu nedenle Kırkpınarımızın 2 altın kemerli ağası Seyfettin Selim ile bir görüşme yaptım. Bu bir görevdir, 8 yıl ağalık yapmıştır Seyfettin Selim. İhaleye katılması için kendisini davet ettim. Mutlaka girmesini tavsiye ettim. Çünkü Seyfettin Selim 8 yıl boyunca başarılı bir şekilde ağalık yapmıştır." dedi.
Yeni şartnamede ödemenin 15 gün içerisinde yapılacağının altını çizen Gürkan, şöyle konuştu:
"Bundan sonra da böyle gidecek. 658. Kırkpınar ağalığı için de daha farklı bir şartname ile çıkacağız. Kırkpınar'ın geçmişine baktığınızda bu olayın birkaç kez yaşandığını görüyoruz. İsimleri vermek istemiyorum ama yakın yıllarda bu sıkıntı yaşanmış. Bu işleri bilmeyen arkadaşlar anlamsız açıklamalar yapıyorlar. 'Parası olmayana niye veriyorsunuz?' diyorlar. Biz nereden biliriz istihbarat kurumu değiliz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu değiliz ya da Ekonomi Bakanı değiliz.
Bizim kimsenin parası var mı yok mu diye kontrol etme hakkımız var mı yetkimiz var mı böyle bir mantık olabilir mi? Ya da kişiye 'Senin paran var mı?' diye sorma yetkimiz mi var. Biz ihale yapıyoruz, ihaleye katılma şartlarını taşıyan herkesin ihaleye katılma hakkı var. Biz insanların banka hesaplarını veya ceplerini mi kontrol edeceğiz. Böyle saçma sapan anlamsız mantık olabilir mi. Böyle açıklama yapanlar var hakikaten komik. İnsanlar ağzından çıkan lafın nereye gideceğini mi düşünmüyor bilemiyoruz yani."
- Başkan tepki gösterdi
Bir basın mensubunun "İki gündür sosyal medyada dolaşan şeyler var. Ahmet Çetin bu ihaleye girecek Kırkpınar ağalarını ve tabii direk olarak sizleri de FETÖ'cü olarak suçluyor. Bununla ilgili ne diyorsunuz?" sorusuna Gürkan tepki gösterdi.
Kimsenin ne kendisini ne de ihaleye girecek ağaları FETÖ'cülükle suçlayabileceğini ifade eden Gürkan, "Kimse suçlayamaz, dilini kopartırım adamın. Herkes haddini bilsin. Hadsizliğin de lüzumu yok. Burada efendilik yapıyoruz, kibar bir şekilde Kırkpınar'a zarar vermeyecek şekilde efendi efendi açıklamalar yapıyoruz diye bir şey bilmediğimiz anlamına gelmez. Sayın Çetin'in şartları yerine getirmediği açıktır, hukuk yolu açıktır. Nitekim kendisi bir dava açmıştır, reddedilmiştir bu davası." diye devam etti.
Gürkan, geçen yıl da Kırkpınar'ın 15 Temmuz yıl dönümüne denk geldiğini anımsatarak bu yılki tarih ayarlamasını seçimlere göre yaptıklarının altını çizdi.
Belediye Başkanı Gürkan soru üzerine Ahmet Çetin'in yeni ihaleye giremeyeceğini, icra işlemlerinin de yeni ağa seçiminden sonra yasalar kapsamında yürütüleceğini ifade etti.
-Neden yeni ihale yapılacak
Geçen yıl ağalık ihalesini 1 milyon 522 bin lira pey veren Ahmet Çetin kazanmıştı.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, geçen hafta düzenlediği basın toplantısıyla Ahmet Çetin'in ihaleyi aldığı 1 milyon 522 bin liranın 658 bin lirasını yatırdığı ancak yasal sürede kalan 864 bin lirayı yatırmadığı gerekçesiyle ağalığının düşürüldüğünü ve yeniden ağalık ihalesi yapılacağını duyurmuştu.
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