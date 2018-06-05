Kırkpınar yeni ağasını arıyor

"Bundan sonra da böyle gidecek. 658. Kırkpınar ağalığı için de daha farklı bir şartname ile çıkacağız. Kırkpınar'ın geçmişine baktığınızda bu olayın birkaç kez yaşandığını görüyoruz. İsimleri vermek istemiyorum ama yakın yıllarda bu sıkıntı yaşanmış. Bu işleri bilmeyen arkadaşlar anlamsız açıklamalar yapıyorlar. 'Parası olmayana niye veriyorsunuz?' diyorlar. Biz nereden biliriz istihbarat kurumu değiliz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu değiliz ya da Ekonomi Bakanı değiliz.

Daha önce ağalık yapılan isimlere ihalenin tarihini bildirildiğini ifade eden Gürkan, "Ben Kırkpınar'ı düzenleyen kurumun başkanı olarak Kırkpınar'ın ağasız kalmaması için de tedbir almakla yükümlüyüm. Bu nedenle Kırkpınarımızın 2 altın kemerli ağası Seyfettin Selim ile bir görüşme yaptım. Bu bir görevdir, 8 yıl ağalık yapmıştır Seyfettin Selim. İhaleye katılması için kendisini davet ettim. Mutlaka girmesini tavsiye ettim. Çünkü Seyfettin Selim 8 yıl boyunca başarılı bir şekilde ağalık yapmıştır." dedi.

Bizim kimsenin parası var mı yok mu diye kontrol etme hakkımız var mı yetkimiz var mı böyle bir mantık olabilir mi? Ya da kişiye 'Senin paran var mı?' diye sorma yetkimiz mi var. Biz ihale yapıyoruz, ihaleye katılma şartlarını taşıyan herkesin ihaleye katılma hakkı var. Biz insanların banka hesaplarını veya ceplerini mi kontrol edeceğiz. Böyle saçma sapan anlamsız mantık olabilir mi. Böyle açıklama yapanlar var hakikaten komik. İnsanlar ağzından çıkan lafın nereye gideceğini mi düşünmüyor bilemiyoruz yani."

- Başkan tepki gösterdi

Bir basın mensubunun "İki gündür sosyal medyada dolaşan şeyler var. Ahmet Çetin bu ihaleye girecek Kırkpınar ağalarını ve tabii direk olarak sizleri de FETÖ'cü olarak suçluyor. Bununla ilgili ne diyorsunuz?" sorusuna Gürkan tepki gösterdi.

Kimsenin ne kendisini ne de ihaleye girecek ağaları FETÖ'cülükle suçlayabileceğini ifade eden Gürkan, "Kimse suçlayamaz, dilini kopartırım adamın. Herkes haddini bilsin. Hadsizliğin de lüzumu yok. Burada efendilik yapıyoruz, kibar bir şekilde Kırkpınar'a zarar vermeyecek şekilde efendi efendi açıklamalar yapıyoruz diye bir şey bilmediğimiz anlamına gelmez. Sayın Çetin'in şartları yerine getirmediği açıktır, hukuk yolu açıktır. Nitekim kendisi bir dava açmıştır, reddedilmiştir bu davası." diye devam etti.