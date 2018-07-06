Kırkpınar'da 2 ton zeytinyağı kullanılacak

EDİRNE (AA) - 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanlar için 2 ton zeytinyağı kullanılacak.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen, yaptığı yazılı açıklamada, Kırkpınar Er Meydanı'na çıkacak pehlivanların güreş öncesi vücutlarına sürdüğü zeytinyağının Trakya Birlik tarafından sağlandığını belirtti.

Ata sporu yağlı güreşin dünya çapında tanıtılması için desteklerinin sürdüğünü aktaran Sezen, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki en büyük rafine yağ üreticisi olan Trakya Birlik, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreşçilerin ihtiyacı olan yağı sağlamaktadır. Bu yıl 657'ncisi yapılacak olan güreşler için yaklaşık 2 ton zeytinyağını, güreşçilere verilmek üzere belediyemize teslim ettik. 657 yıldır yapılan güreşler aynı zamanda ata sporumuzdur. Biz gururla destek veriyoruz. Güreşler Edirne ile özdeşleşmiş, yapımızla özdeşleşmiş bir gelenektir. Bunun daha ilerilere taşınmasını gönülden istiyoruz. Trakya Birlik olarak Kırkpınar'a her türlü maddi, manevi desteği vermeye devam ediyoruz."