Kırkpınar'da 2 ton zeytinyağı kullanılacak

EDİRNE (AA) - 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanlar için 2 ton zeytinyağı kullanılacak.
Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen, yaptığı yazılı açıklamada, Kırkpınar Er Meydanı'na çıkacak pehlivanların güreş öncesi vücutlarına sürdüğü zeytinyağının Trakya Birlik tarafından sağlandığını belirtti.
Ata sporu yağlı güreşin dünya çapında tanıtılması için desteklerinin sürdüğünü aktaran Sezen, şunları kaydetti:
"Türkiye'deki en büyük rafine yağ üreticisi olan Trakya Birlik, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreşçilerin ihtiyacı olan yağı sağlamaktadır. Bu yıl 657'ncisi yapılacak olan güreşler için yaklaşık 2 ton zeytinyağını, güreşçilere verilmek üzere belediyemize teslim ettik. 657 yıldır yapılan güreşler aynı zamanda ata sporumuzdur. Biz gururla destek veriyoruz. Güreşler Edirne ile özdeşleşmiş, yapımızla özdeşleşmiş bir gelenektir. Bunun daha ilerilere taşınmasını gönülden istiyoruz. Trakya Birlik olarak Kırkpınar'a her türlü maddi, manevi desteği vermeye devam ediyoruz."
Sezen, Trakya Birlik'in 100 güreşçisinin olduğunu belirterek, "Güreşçilerimizi sürekli desteklemeye devam ediyoruz. Bunun yanında küçük, büyük güreşçilerimiz her kategoride çalışmalarına devam ediyor. Güreşçilerimizin isteklerini karşılıyoruz. Aynı zamanda da maddi katkılarda bulunuyoruz. Amacımız, Edirne'ye yakışan, Edirne'de başpehlivan çıkarabilmek adına Trakya Birlik olarak bu organizasyona destek vermektir. Tarihi ata sporumuzun gelişmesine, dünya çapında yayılmasına ve Edirne'yi de tanıtabilmesi açısından güreşçilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Rafet Sezen, güreşlerde ilk üçe girecek pehlivanlara ödül olarak ayçiçeği yağı hediye edileceğini de aktardı.
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