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Kırkpınar'da başpehlivana 46 bin lira ödül verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 11:00 | Son Güncelleme

Geçen yıl 42 bin lira olan başpehlivanlık ödülü 46 bin liraya çıkarıldı

EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde verilecek belediye ödülleri ile pehlivan yolluk ve tur ücretlerini belirledi.

Edirne Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, güreşlerde kategorilerinde dereceye girenler ile en iyi peşrev çeken pehlivana ödül verilecek.

Geçen yıl 42 bin lira olan başpehlivanlık ödülü 46 bin liraya çıkarıldı.

Başpehlivanlık güreşlerinde ikinci olan sporcu 28 bin, üçüncüler ise 14'er bin lira ödül alacak. Edirne Belediyesi, bu yıl boylarında dereceye giren pehlivanlara toplam 260 bin 400 lira para ödülü dağıtacak.

Belediye ayrıca pehlivanlara yolluk ücreti ile tur atlayan pehlivanlara tur ücreti de ödeyecek.

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 13 Temmuz Cuma günü minik boy güreşçilerin çayıra çıkmasıyla başlayacak. Başaltı ve baş güreşleri ise cumartesi ve pazar günü yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
başpehlivan Edirne Kırkpınar

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