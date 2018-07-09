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Kırkpınar'da buruk açılış

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 21:38 | Son Güncelleme

Edirne'de bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 24 kişinin anısına belediye bandosu, davul ve zurna çalınmadan başlatıldı.

Kırkpınar'da buruk açılış

Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)

Edirne'de bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 24 kişinin anısına belediye bandosu, davul ve zurna çalınmadan başlatıldı.
Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, belediye önünde oluşturulan kortejle başladı. CHP milletvekilleri Erdin Bircan ve Okan Gaytancıoğlu'nun yanı sıra açılışa Edirne Vali Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu, Kırkpınar Ağası işadamı Seyfettin Selim'in katıldığı kortej Edirne Belediyesi'nden Atatürk anıtına kadar yürüdü. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası nedeniyle belediye bandosu, davul ve zurna çalınmadı. Programda sadece Kırkpınar marşı seslendirildi.
Atatürk'ün anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylenirken, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, tren kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, "Vahim kazada ölmüşlere rahmet ailelere sabırlar diliyorum. 657’nci Kırkpınar hayırlı olsun. Kırkpınar hamisi olarak Kırkpınar olduğu müddetçe her zaman müdahale edeceğim. Her zaman ağalığa hazırım" dedi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da dün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 24 kişi anısına Kırkpınar açılışının sessiz bir şekilde yapıldığını ifade ederek şunları söyledi: "Kırkpınar ecdadımız tarafından her yıl her şeye rağmen mutlak suretle gerçekleştirilmiştir. Geçen yıllarda FETÖ darbe girişiminin ardından Kırkpınar güreşlerini gerçekleştirdik. Bu yılda dün akşam ki, kazadan sonra Kırkpınar ritüelimiz olan davul zurnayı çaldırmadık. Kortej yürüyüşümüzde de bando tek ezgi dahi çalmadı. Bu akşam Saraçlar Caddesindeki konseri Perşembe akşamına erteledik. Bu bizim kaybettiğimiz tüm yurttaşlarımıza duyduğumuz saygıdır. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Dünya var oldukça Türk Milleti ebediyen var olacaktır. Türk milleti gelenekleriyle görenekleriyle sevinçleriyle hüzünleriyle kahkahalarıyla hep beraber şanlı yiğit millettir. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kılacak millettir"
KARSLIOĞLU: "YAĞLI GÜREŞ FEDERASYONU KURULMALI"
Edirne Vali Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu da tren kazasını hatırlatarak hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Kırkpınar'a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karslıoğlu, "9 - 15 Temmuz arasında Edirne güreşle yatıp güreşle kalkacak ve Edirnemize önemli bir ticari ekonomik canlılık sağlayacak. Buna rağmen yağlı güreşler Edirne'nin beklentilerini tam karşılayamamaktadır. Bunun birçok sebepleri var. En önemli sebebi Kırkpınar'ın bir mevzuata sahip olmaması. Yerel yönetimlerin sorumluluğunda bir mevzuat düzenlemesi yapmak suretiyle, bütçesi, gelir kaynağı, her şeyden önce bir yağlı güreş federasyonunun kurularak kurallarının belirlenmesi ve kurumsallaşması gerekmektedir. Bu konuda büyük eksiklik var. İkinci eksiklik, özellikle Kırkpınar'ın sahip olduğu objelerinin görsel aktivitelerle, eğlencelerle desteklenerek sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması lazım. Kırkpınar'ı turizm ürününe dönüştürerek, Edirne'nin turizmde bir marka kent olmasında alt bileşen olarak desteklenmesi lazım. Bu konuda tanıtılması ve uluslararası alanda da tanıtımına ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.
KONSER VE EĞLENCELER İPTAL EDİLDİ
Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında yapılması planlanan konserler ve eğlenceler Perşembe gününe ertelendi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Konuşmalar
- Çelenk bırakılması
- Genel detaylar

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