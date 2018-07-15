EDİRNE (AA) - Kırkpınar davul-zurna ekibinin en genç üyesi 15 yaşındaki Volkan Yoldauçmaz, gelecekte ekip şefi olmayı hedefliyor.
Genç yaşta Kırkpınar'ın bir parçası olmayı başaran müzisyen Yoldauçmaz, mesleğini büyük bir aşkla yapıyor.
Müzisyen babasının yanında mesleği öğrenen ve 3 yaşından beri davul çalan Yoldauçmaz, Kırkpınar'ın kendisi için önemli tecrübe olduğunu belirtti.
Yoldauçmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzisyenliği sevdiğini, ileride mesleğinde iyi bir yere gelmek istediğini söyledi.
Kırkpınar'da ilk kez davul çaldığını ifade eden Yoldauçmaz, "Hedefim uzun seneler burada davul çalmak. İnşallah bir gün burada şef olacağım." dedi.
Kırkpınar'da olmaktan gurur duyduğunu anlatan Yoldauçmaz, şunları kaydetti:
"Kırkpınar, yağlı güreşin olimpiyatları. Türkiye'nin en iyileri burada güreşiyor. Davul-zurna ekibi de yağlı güreşin bir parçası. 3 yaşından beri davul çalıyorum. Mesleği babamdan ve ailemden öğrendim ve öğrenmeye devam ediyorum.
11. sınıfa gidiyorum ve okulumu çok seviyorum. Hem okuyup hem müzisyenlik yapıyorum. Kırkpınar'da ustalarla birlikte davul çalmak çok güzel. Gelecekte uzun yıllar burada davul çalıp şefliğe kadar yükselmek istiyorum."
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