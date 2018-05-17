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Kırlangıçlar ayrılınca şantiyede işbaşı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 11:40 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kırlangıçların belediyeye ait asfalt şantiyesinde kum yığınlarına yaptıkları yuvalardan ayrılmasının ardından bir ay ara verilen çalışmalar tekrar başladı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, belediyeye ait asfalt şantiyesindeki kum yığınlarına yuva yapan kırlangıçların zarar görmemesi için ara verilen çalışmalara, kuşların bölgeyi terk etmesinin ardından yeniden başlandı.

Kadirli Belediyesine ait asfalt şantiyesinde yol yapımında kullanılmak amacıyla depolanan ve zamanla sertleşen asfalt kumuna yuva yapan kırlangıçların bir aylık misafirliği sona erdi.

Kırlangıçlar ve yavrularının yuvalardan ayrılmasıyla şantiyede işbaşı yapıldı.

Kadirli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Şefi Salih Kocabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl nisan ayında şantiyedeki kum yığınına yuva yaparak kuluçkaya yatan kırlangıçların yavrularını da alarak göç etmeye başladıklarını söyledi.

Misafir ettikleri kuşların yuvalarından ayrılmasıyla çalışmaların yeniden düzene girdiğini anlatan Kocabaş, "Şantiyemizin bir aylık misafirlerinin gitmesiyle işler tekrar düzene girdi. Asfalt yol çalışmamız hız kazanacak." ifadesini kullandı.

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aa Kadirli kırlangıç Osmaniye Ömer Tarhan Şantiye

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