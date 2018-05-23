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Kirli hava Hindistan'ın kuzeyinde, her yıl 22 bin can alıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 23:38 | Son Güncelleme

Kirli hava Hindistan'ın kuzeyinde, her yıl 22 bin can alıyor

Hindistan Çevre ve Enerji Geliştirme Merkezi (CEED), her yıl ülkenin kuzeyinde yaklaşık 22 bin kişinin hava kirliliğinden hayatını kaybettiğini açıkladı.

CEED'in yayımladığı raporda, ülkenin kuzeyindeki 11 kentte yapılan araştırmaya göre, her yıl yaklaşık bin kişinin hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Son 17 yılın istatistiklerine dayanarak 2017'de ,hava kirliğinin en çok hissedildiği Kanpur'da 4 bin 173, Lucknow'da 4 bin 127 ve Patna kentinde 2 bin 841 kişi yaşamını yitirdi.

Ölümlerin hava kirliliğine bağlı olarak akciğer hastalığı, kalp hastalığı, akciğer kanseri ve alt solunum yolu enfeksiyonu gibi hastalıklardan kaynaklandığı ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) en son verilerine göre dünyada hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yılda 7 milyona ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
hava kirliliği Hindistan

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